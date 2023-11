RMF: Mulher é morta a tiros após casa ser invadida enquanto ela dormia

Uma mulher de 25 anos foi morta a tiros dentro de uma residência no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso foi registrado nessa quarta-feira, 8. A casa ficava localizada na Rua 46 do Conjunto Jereissati II.

Conforme apuração do O POVO, a vítima estava passando alguns dias na casa de um amigo, que também estava no local no momento do crime. Ela dormia em uma rede quando o imóvel foi invadido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A mulher era moradora do Jangurussu. Após os tiros, ela morreu no local.