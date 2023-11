Ruas no Jardim Iracema ficam no escuro por pelo menos seis horas após queda de energia

Os moradores do bairro Jardim Iracema, em Fortaleza, relatam que desde às 16 horas, as casas localizadas nas ruas Manoel Moura, Belém de Figueiredo, Fenelom Bomilcar e em alguns trechos de outras ruas estão sem energia.

Segundo relatos, a queda de energia pode ter sido ocasionada em decorrência da queda de um poste na Rua Jandira, mas até então, nada confirmado. Eles relatam ainda que a Enel foi acionada e que a previsão da volta da energia deve ocorrer na madrugada desta quinta-feira, 9.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O POVO entrou em contato com a Enel Distribuição Ceará para saber os motivos que levaram à queda de energia. Em nota, a empresa respondeu que "identificou uma falha em um equipamento da rede elétrica do local e está com técnicos durante a noite de hoje trabalhando pra normalizar o serviço o mais rapidamente".