Incêndio atinge vegetação próxima ao Castelão, em Fortaleza

Um incêndio foi registrado em uma área de vegetação localizada no bairro Cajazeiras, em Fortaleza, na noite dessa quarta-feira, 8. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), localidade atingida pelo fogo está situada nas proximidades da Arena Castelão.

Conforme a assessoria do Corpo de Bombeiros, durante a madrugada enviamos quatro viaturas para o incêndio em área de vegetação muito densa e acesso difícil.

Por volta das 5 horas o fogo foi debelado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, com o amanhecer a região queimada permanece quente e surgem novos focos e enviamos novas equipes para verificar a situação e resfriando os locais necessários.