Léo Santana empolga o São João de Maracanaú com desafio de 'Posturado e Calmo'

Depois de ter emplacado o hit do Carnaval de 2023, com a música "Zona de Perigo", o cantor baiano Léo Santana agora tem um novo sucesso: o desafio "Posturado e Calmo". Na apresentação do São João de Maracanaú nesta sexta-feira, 30, não foi diferente.

A música tem uma parte que, apesar da presença da swingueira característica do repertório do cantor, parece um rap. Foi justamente esse trecho que viralizou nas redes sociais.

Isso porque Léo Santana criou um desafio com os seus fãs para cantarem a parte da música mais difícil. A brincadeira é justamente essa: os fãs sobem no palco, mas muitos erram quando tentam, já que a letra é um trava-língua e o ritmo é acelerado.

Durante sua apresentação em Maracanaú, o cantor chamou cinco pessoas no palco e divertiu o público, pois alguns se empolgaram durante a apresentação, com direito a gritos e dancinhas.

Além disso, depois dos escolhidos para cantar individualmente, Léo Santana interagiu com o público e pediu para todos que estavam lá cantar alto a parte do desafio. Isso animou ainda mais e quem estava presente entrou no clima.

hoje o dia tá resumindo em apenas uma única coisa: saber quem o léo santana vai chamar pra fazer o desafio do posturado e calmo lá no são joão de maracanaú pic.twitter.com/W6J3MZleKu — bárbara VAI NA THE ERAS (@uibabau) June 30, 2023

O ponto de partida é o início da música, que tem frases mais faladas e mais rápidas, como um rap. “Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo / Observando tudo com o meu copão na mão / O grave tá batendo, tem rabeta balançando / Tem maloca de quebrada, então pega a visão”, anunciam os primeiros versos.



Como resultado, vários fãs agora pedem para participar do desafio - e há até perfis nas redes sociais que compilam versões da brincadeira.