Foragido por estupro que atuava como motocilista de aplicativo é preso em Fortaleza

Polícia Civil prendeu homem acusado de estupro de criança de 12 anos de idade no Amapá. O aplicativo colaborou com a investigação do 35º DP, que cumpriu mandado.

As equipes de Polícia Civil do 35º Distrito Policial, no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, prenderam um homem foragido da Justiça por estupro de vulnerável contra uma criança de 12 anos de idade. O indivíduo é apontado por ter cometido o crime no Amapá e fugir para o Ceará. Em Fortaleza, ele atuava como motociclista por aplicativo.Conforme uma fonte da Polícia Civil, Ismael do Nascimento Costa foi preso na quinta-feira, 16.

A acusação de ter praticado o crime aconteceu de 2021 e o mandado de prisão dele foi expedido em janeiro de 2023. A vítima teria sofrido estupro durante, pelo menos, cinco anos. Além disso, a Polícia Civil apura uma nova suspeita de estupro de vulnerável. O homem será encaminhado ao presídio do Amapá. Conforme a fonte, a atuação aconteceu graças a um trabalho em conjunto da Polícia Civil dos dois estados.

De acordo com a fonte, o aplicativo parceiro colaborou com a investigação e cancelou o cadastro dele. Com o cancelamento, o homem havia percebido que poderia ter um mandado de prisão contra ele e se mudou, no entanto, foi capturado pela equipe.