Programa Maracanaú Passe Livre realiza cadastros de estudantes

Os estudantes de Maracanaú, município a 25 km de Fortaleza, já podem realizar o cadastro no Programa Maracanaú Passe Livre. Podem se inscrever todos os estudantes residentes no município, que também estejam matriculados em instituições de ensino de Maracanaú.

Sobre o assunto Decon constata cobrança irregular de mensalidades em escolas privadas de Sobral

Gestão escolar de Sobral é destaque em projeto nacional sobre experiências bem-sucedidas em educação

Estudo desenvolve método para mapear riscos de desastres naturais

Para realizar o cadastro, é necessário que o estudante compareça ao Centro Municipal de Educação Profissional Eneida Soares Pessoa, de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e 13h às 16h, e na sexta-feira, das 8h às 14h.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, é necessário que o aluno apresente RG, CPF, comprovante de endereço e declaração de matrícula 2022 da instituição escolar. Não é necessária a entrega de cópias, apenas a apresentação dos documentos originais.

Uma equipe do cadastro itinerante também está visitando as escolas para realizar o cadastro dos estudantes. Atualmente, os alunos do Centro Municipal de Educação Profissional Eneida Soares Pessoa, do Programa Universidade Operária do Nordeste, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e estudantes do 9º ano estão sendo cadastrados.





Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags