Gestão escolar de Sobral é destaque em projeto nacional sobre experiências bem-sucedidas em educação

A gestão escolar adotada na rede municipal de Sobral se tornou destaque em um projeto nacional sobre experiências bem-sucedidas em educação. As experiências mapeadas pelo projeto "Educação que dá Certo" são compartilhadas em uma série de vídeos divulgados pelo Youtube. São cinco casos de experiências exitosas, e Sobral fecha a lista. Entre os destaques também estão Teresina (PI), Coruripe (AL), Londrina (PR) e São Paulo (SP). O episódio de Sobral estará disponível a partir deste sábado, 26.

Segundo análise do projeto, realizado pela organização Todos pela Educação, "um conjunto de ações de reestruturação e de fortalecimento da gestão escolar tem possibilitado que, desde 2005, a rede de ensino de Sobral registre um processo notável de evolução". Para a organização, melhorias sequenciais nos resultados do município no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) "são o resultado que torna esse trabalho uma vitrine de boas práticas para o restante do País".

“Espalhar essas experiências positivas pode inspirar gestores públicos Brasil afora a implementar soluções”, afirma Priscila Cruz, presidente-executiva do Todos pela Educação. “Precisamos enfrentar o mito que a Educação Pública não vai pra frente, temos muito a aprender com o Brasil quando o assunto é ensino de qualidade”.

Como diferenciais apontados pela análise estão o processo seletivo que Sobral adota para selecionar os gestores escolares e a autonomia administrativa e pedagógica que é dada aos diretores. Além disso, os especialistas consideram que o sistema de acompanhamento e de apoio do município é bem estruturado e elogiam a formação continuada que é oferecida aos servidores.

