Maracanaú terá transporte municipal gratuito para pessoas de baixa renda e estudantes

Terão o benefício garantido as famílias inscritas no Cadúnico e alunos que residem e estudam na cidade

Maracanaú irá fornecer transporte público municipal gratuito para 150 mil pessoas. Essa é a proposta do "Maracanaú Passe Livre”, iniciativa que busca garantir o direito de ir e vir das pessoas de baixa renda e dos estudantes maracanauenses. A solenidade de lançamento do projeto foi realizada na manhã desta terça-feira, 14, em um shopping do município.

Segundo a Prefeitura de Maracanaú, o Passe irá auxiliar na busca de trabalho ou educação dos cidadãos, bem como nos deslocamentos para acesso a outros serviços públicos ou privados. Terão direito a usufruir do benefício famílias com inscrição atualizada no Cadastro Único (Cadúnico), com base em Maracanaú. Além disso, também serão beneficiados os estudantes residentes na Cidade e matriculados em instituição de ensino também localizada no Município, além de bolsistas do Programa Qualifica Maracanaú.

Atualmente, o município tem aproximadamente 42 mil famílias inscritas no Cadastro Único. Entre os membros pertencentes a estas famílias, há 15 mil estudantes entre 6 e 15 anos, que precisam se deslocar de suas residências à instituição de ensino. No total, cerca de 150 mil maracanauenses serão beneficiados.



