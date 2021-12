Rodoviárias do Ceará recebem bibliotecas com empréstimo gratuito de livros

Não será necesssário realizar cadastro para a retirada de livros. As obras emprestadas poderão ser devolvidas em qualquer unidade do projeto

Para estimular o hábito da leitura entre os viajantes cearenses, a empresa de transporte rodoviário Expresso Guanabara lança o projeto Bibliônibus. Nesta terça-feira, 14, às 18 horas, o espaço de atendimento ao cliente da empresa na rodoviária de Fortaleza recebe a biblioteca do projeto, que inicia com um acervo de 2 mil livros disponíveis para empréstimo gratuito.

De acordo com Rodrigo Mont’Alverne, gerente de marketing da Guanabara, para realizar o empréstimo dos livros não será necessário realizar cadastro. Os interessados podem comparecer à biblioteca e escolher o livro que desejar levar durante a viagem. A devolução poderá ser feita em qualquer biblioteca do projeto, favorecendo a circulação das obras.

As rodoviárias dos municípios de Sobral, Juazeiro do Norte, Crato e Iguatu devem receber unidades do bibliônibus a partir desta quarta-feira, 15, conforme Mont’Alverne. As bibliotecas também vão receber doações de clientes que queiram estimular o compartilhamento de livros.

O gerente de marketing afirma ainda que além de estimular a leitura, o projeto possibilita uma forma de amenizar o tempo de viagem. “Muitas vezes as pessoas ficam no ócio e o livro é cultura, entretenimento. Também esperamos que as pessoas trabalhem a consciência de pegar as obras emprestadas e devolverem. O Ceará recebe o projeto piloto, mas quem sabe pode ser expandido a nível nacional”, afirma Mont’Alverne.

O acervo inicial do projeto é composto por livros que foram arrecadados por meio de uma gincana realizada com os colaboradores da Guanabara. O projeto conta ainda com o apoio da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati).

Serviço

Lançamento do Bibliônibus

Local: Atendimento ao cliente Guanabara na Rodoviária de Fortaleza

Horário: 18 horas

