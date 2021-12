Governo do Estado quer garantir material escolar, transporte e alimentação gratuitos para quem vai fazer o Enem de 2021

Poder executivo enviou mensagem à Assembleia solicitando autorização para fornecer garantias de participação aos alunos egressos do ensino médio em 2021 que vão fazer a segunda etapa do exame no próximo ano

O governo do Estado enviou nesta terça-feira, 14, à Assembleia Legislativa do Ceará (ALCE), mensagem que busca a aprovação do fornecimento gratuito de material didático, transporte, alimentação e pacote de dados para estudantes da rede estadual que vão realizar a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2021.

Por meio da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), o governo quer fornecer o aparato aos alunos que concluem o terceiro ano do ensino médio neste ano, mas que só realizarão a prova nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022, devido a mudança de data do exame em decorrência da pandemia de Covid-19.

A mensagem, assinada pelo governador Camilo Santana (PT), reitera que o estado tem fornecido a assistência aos estudantes para a participação na prova e que busca agora atender aqueles que estarão fora da sala de aula na realização do exame.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Ressalte-se, por oportuno, que o mesmo apoio já vem sendo, nos últimos anos, disponibilizado pelo Estado aos alunos que se encontram cursando a 3ª série do ensino médio na rede pública estadual de ensino. No entanto, como as provas do Enem 2021 só serão realizadas em 2022, os alunos das escolas públicas estaduais que participarão do exame já terão, naquela época, concluído a 3ª série do ensino médio, fato este que corrobora a importância do presente projeto, cujo fito é de dar continuidade a ação já existente”, diz o texto.

De acordo com o líder do governo na ALCE, deputado Júlio César Filho (Cidadania), a medida possibilita a participação dos estudantes com dificuldades socioeconômicas na segunda etapa do Enem 2021.

"É uma forma de garantir que estudantes de baixa renda tentem ingressar no ensino superior por meio do Enem, possibilitando a qualificação profissional e o ingresso no mercado de trabalho", explicou o parlamentar que vai apresentar requisição para tramitar a proposta em regime de urgência na Casa. A expectativa é que a mensagem seja apreciada ainda na sessão plenária desta quarta-feira, 15.



De acordo com o texto, a Seduc utilizará a frota própria ou de veículos contratados, ou ainda disponibilizará créditos nas carteiras de estudantes ou cartões de transporte para garantia do serviço.



Tags