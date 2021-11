Em Maracanaú, suspeito é preso por crime cibernético e extorsão a adolescentes do DF

Um homem foi preso suspeito de extorquir e ameaçar adolescentes, no Distrito Federal, por meio das redes sociais. A captura ocorreu na manhã desta quinta-feira, 4, em Maracanaú, a 25 km de Fortaleza. De acordo com a Polícia Civil do Ceará, o homem ameaçava as vítimas por conteúdos sexuais. Com o suspeito, foram apreendidos equipamentos eletrônicos usados no crime.

A ação envolveu agentes das Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e do Distrito Federal (PCDF). O homem capturado é tem 25 anos, sem antecedentes criminais. Segundo as investigações, o suspeito utilizava as redes sociais para atrair as vítimas, que eram menores de idade e residiam em outros estados. As vítimas eram obrigadas a compartilharem imagens em vídeos de cunho sexual. Caso as vítimas se negassem a passar o conteúdo, eram ameaçadas de morte.

Ele foi localizado em um imóvel no município de Maracanaú. Na casa, as equipes policiais apreenderam um celular, computador e outros objetos. O material recolhido será analisado durante a continuidade das investigações. Com a abordagem, foi cumprido um mandado de prisão temporária.



