Caminhão que transportava asfalto líquido tomba na BR-020

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

Um acidente aconteceu na manhã dessa terça-feira, 10, na BR-020, no quilômetro (km) 239. Na ocasião, um caminhão que transportava 30 mil litros de asfalto líquido, conhecido como "piche", acabou tombando no sentido decrescente da rodovia após desviar de uma motocicleta. O motorista do veículo foi encaminhado ao hospital de Madalena pelos populares presentes no local.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou que, diante do risco de combustão do produto, o secretário de obras do município, em contato com o engenheiro da empresa responsável, optou por não realizar nenhuma intervenção imediata, permitindo o resfriamento natural do asfalto líquido antes de sua remoção.