Motorista morre em colisão frontal entre carros na BR-020, em Caucaia

O condutor de um dos veículos ficou preso às ferragens e morreu no local. Ele retornava do velório da irmã, em Pacoti

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

Agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionados por volta das 4h55min. A solicitante informou que o sobrinho de 12 anos ligou relatando que dois veículos teriam colidido e que o pai estava preso às ferragens.

Um motorista morreu após uma colisão frontal entre dois carros registrada na madrugada deste sábado, 11, no km 38 da BR-020, em Caucaia . Ambos os veículos estavam completamente ocupados, com motorista e quatro passegeiros, cada.

O acidente envolveu dez pessoas, que receberam atendimento médico em uma unidade hospitalar do município e em um hospital de traumas em Fortaleza. Porém, o condutor de um dos carros ficou preso às ferragens e morreu no local.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, algumas pessoas informaram que chovia no momento do acidente e que a vítima retornava do velório da irmã, em Pacoti.

Além dos bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e a Perícia Forense (Pefoce) atuaram na ocorrência.