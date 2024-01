Censo 2022: Madalena é a cidade cearense com maior proporção de pessoas amarelas

Os dados são do Censo Demográfico 2022: Identificação étnico-racial da população, por sexo e idade, divulgados nesta sexta-feira, 22, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo definição do órgão, o termo "amarela" é utilizado para pessoas de origem oriental: japonesa, chinesa, coreana etc.

No Ceará, apenas 0,1% da população se autodeclara amarela. O município de Madalena , localizado a 189,9 km de Fortaleza , tem a maior proporção de pessoas que se autodeclara amarela: 0,56%. Das 16.896 pessoas que residem no município, 94 se identificam dessa forma.

Considerando o número absoluto, os municípios com maior número de habitantes da cor ou raça amarela são, respectivamente: Fortaleza (3.127 pessoas), Crato (463) e Caucaia (463).

Conforme a publicação, a população residente no Ceará é formada por 5.690.973 pessoas pardas (64,7%), 2.456.214 brancas (27,9%), 595.694 pretas (6,8%), 56.372 indígenas (0,6%) e 11.256 amarelas (0,1%).

Censo 2022: Fortaleza é o 3ª município com maior população parda

Em 183 dos 184 municípios cearenses, mais da metade dos habitantes afirmou ser parda, de acordo com as definições do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para realização do Censo Demográfico em 2022.

Fortaleza é o 3º município do Brasil com mais pessoas pardas. Em números absolutos, são mais de cinco milhões de cearenses, o que representa 64,7% da população atual do Estado — a terceira maior proporção do Nordeste.