Trio que realizou assalto usando fardamento policial é condenado a 13 anos de prisão

Os três homens roubaram a casa de um comerciante e mantiveram o homem e seu filho presos no local sob mira de armas. Além disso, eles levaram um cofre com R$ 300 mil e outros bens

Três pessoas foram condenadas a 13 anos e quatro meses de prisão por realizar assalto com arma de fogo com reféns, em Madalena, cidade localizada a 189,9 km de Fortaleza. Os criminosos faziam uso indevido de uniforme policial. Denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por intermédio do promotor de Justiça Alan Moitinho Ferraz, resultou na condenação pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Boa Viagem. Decisão do último dia 16 foi divulgada nessa sexta-feira, 1º, pelo MPCE.

Foram condenados os réus Antônio André de Oliveira Silva, Antonio Ergoges Martins Gomes e Hitalo da Silva Rodrigues. Os homens vão responder pelos crimes de roubo majorado, devido ao uso de arma de fogo, contravenção penal por uso indevido de uniforme policial e restrição de liberdade das vítimas.

Na madrugada do dia 11 de dezembro de 2019, por volta de 1 hora, um grupo de sete homens armados entraram na residência das vítimas Vitorino Araújo Lobo e seu filho Vitor Araújo Lobo e as renderam. O crime ocorreu no Centro do município. Vitorino é proprietário de um mercantil e de uma loja de material de construção.

Na ocasião, os criminosos roubaram um cofre que, segundo o comerciante, deveria conter cerca de R$ 300 mil. Além de dois televisores e aparelhos celulares. O grupo obrigou o comerciante a mostrar o cofre de sua residência, que não conseguiu digitar a senha e abrir devido ao nervosismo. Os assaltantes fugiram levando o cofre fechado, junto com os outros bens roubado, em dois carros.

De acordo com testemunhas, todos os assaltantes estavam encapuzados, exceto um homem que foi reconhecido como o denunciado Antônio André de Oliveira da Silva. A partir dessa informação, e em posse de fotografias que mostram os criminosos vestidos com fardamentos da Polícia Civil, exibindo os armamentos utilizados no crime, a Polícia realizou operações para localizar o esconderijo do grupo.

Após investigação policial, foram identificados quatro dos sete autores do roubo, os denunciados Antônio André de Oliveira Silva, Antonio Ergoges Martins Gomes e Hitalo da Silva Rodrigues. A apuração apontou ainda que, três dias antes do assalto, os homens ficaram reunidos na casa de Antonio Ergoges, onde se prepararam para o assalto.

Os policiais se dirigiram ao local e tentaram capturar Antonio Ergoges e Hitalo Rodrigues que estavam escondidos, mas eles conseguiram fugir. No mesmo lugar foram encontradas crianças e a esposa de Ergoges, que informou que o marido saiu de casa com um homem chamado “Ítalo” quando notou a chegada dos policiais.

