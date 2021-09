Quatro pessoas são presas no bairro Vila Velha suspeitas de roubo de caminhonete

Quatros pessoas foram presas em flagrante, após uma perseguição policial, suspeitas de roubar um carro no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, na noite desta terça-feira, 28. Elenildo Galvão de Oliveira Filho, 34, Bruno José Bezerra Da Silva, 27, Tales Henrique De Freitas, 26, e Breno Da Silva Fernando, 27, foram detidos no bairro Vila Velha e levados ao 10º Distrito Policial, no Antônio Bezerra, onde foram autuados por roubo, porte ilegal de arma de fogo, receptação associação criminosa e crime de trânsito. A ação foi comandada pela Polícia Militar e teve apoio da Guarda Municipal de Fortaleza.

LEIA MAIS | Polícia troca tiros com adolescentes e recupera carro roubado de motorista por aplicativo



Segundo a PM, por volta das 22 horas dessa terça, 28, os agentes foram informados, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), sobre um roubo de um carro no bairro São João do Tauape e que o rastreador do veículo, uma caminhonete Hilux, indicava que ele estava trafegando no Vila Velha. Foi intensificado o patrulhamento na região e logo foi avistado o veículo na avenida Major Assis, quando iniciou-se o acompanhamento tático que resultou na abordagem ao veículo na avenida L com rua Dr. Quixadá Felício. No veículo, estavam as quatro pessoas, e foi encontrada a primeira arma de fogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dando continuidade às buscas, os PMs localizaram ainda outros dois armamentos que foram escondidos pelos suspeitos em um terreno de um imóvel do bairro.



Tags