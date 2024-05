Acusados de matar vereador em 2005 em Limoeiro do Norte são absolvidos

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

O próprio Ministério Público requereu a absolvição dos denunciados por matar o também advogado Lincoln Andrade Maia, então com 35 anos

Três homens e uma mulher que eram réus pelo assassinato de Lincoln Andrade Maia, advogado e vereador de Limoeiro do Note (Vale do Jaguaribe) foram absolvidos em júri popular realizado nessa terça-feira, 28. Os jurados entenderam não haver provas de que eles participaram do crime, ocorrido em 6 de novembro de 2005, e o próprio Ministério Público Estadual (MPCE) requereu a absolvição.

Eram acusados: Antônio Nilton da Costa, conhecido como "Niltinho", José Edimar Mendes, conhecido como "Gó", Maria de Fátima Sena, Francisco Lopes Ribeiro, conhecido como "Chico Patú" e Francisco Joélio Guimarães Bezerra — este último já morto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme a denúncia do MPCE, ofertada em 2007, a vítima estava em sua residência, quando foi atingida por um disparo de arma de fogo. Lincoln, então com 35 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu um dia depois no Hospital Geral de Fortaleza (HGF).