Segurança Pública: novo secretário chega ao Ceará e se reúne com governador

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Crédito: Carlos Gibaja/Governo do Ceará

O novo titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) Roberto Sá já se encontra no Ceará e, na tarde desta quarta-feira, 29, reuniu-se com o governador Elmano de Freitas (PT). Foi a primeira agenda pública de Sá desde que ele foi anunciado pelo Governo do Estado na segunda-feira, 27.



Registro do encontro foi publicado por Elmano em sua conta no Instagram às 17h08min desta quarta. “Reunião com o nosso novo secretário da Segurança, Roberto Sá”, postou o governador.



“Ele terá todo o meu apoio, com a nossa tropa, que confio, para enfrentarmos fortemente a criminalidade. Não mediremos esforços e investimentos para garantir mais segurança para nossa população. Tenham a absoluta certeza disso”.