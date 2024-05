Homem no Ceará é condenado por estuprar a filha durante dez anos

A vítima teria começado a ser violentada aos 5 anos, quando o pai ficava sozinho com a filha. O caso aconteceu na zona rural de Redenção

Um homem de 33 anos foi condenado pela Justiça a 43 anos e nove meses de prisão por abusar sexualmente da filha durante dez anos. As informações foram divulgadas pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) nessa quinta-feira, 2.

A menina teria começado a ser violentada aos 5 anos, e os abusos teriam acontecido na casa em que eles moravam na zona rural de Redenção, a 62,7 km de Fortaleza.

De acordo com o MPCE, o condenado se aproveitava da autoridade que tinha para violentar a menina quando ficava sozinho em casa com ela. A vítima não denunciava o pai por medo do comportamento agressivo dele.