Incêndio é registrado em residência em Limoeiro do Norte

Bombeiros usaram 1.500 litros de água para combater as chamas

Um incêndio foi registrado na madrugada dessa quarta-feira, 21, em uma residência localizada no centro do município de Limoeiro do Norte, a 202 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), os agentes foram acionados para a ocorrência na avenida Dom Aureliano. O incêndio ocorreu em um dos cômodos da casa e não se espalhou para outras áreas da residência.