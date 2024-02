Homem é preso após ameaçar pessoas com facão em Limoeiro do Norte

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o homem chega ao local em um veículo e desce do carro com o facão.

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante nessa segunda-feira, 5, após ameaçar pessoas com um facão em um estabelecimento em Limoeiro do Norte , a 202 quilômetros de Fortaleza.

O suspeito segue em direção ao estabelecimento, onde quatro pessoas estão reunidas em uma mesa, e ameaça os clientes.

O homem chega a bater o objeto na mesa e apontar o facão na direção dos homens no local. Em seguida, o suspeito volta ao veículo e deixa o local. Uma das mesas foi quebrada pelo homem, porém ninguém ficou ferido.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi detido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e estava em posse de equipamentos agrícolas supostamente falsificados. O suspeito ainda teria desacatado a equipe policial e oferecido suborno aos agentes. O nome dele não foi divulgado.

Ele foi autuado em flagrante pela Polícia do Estado do Ceará (PC-CE) suspeito de ameaça, dano qualificado, desacato e corrupção ativa. O suspeito e o material apreendido foram conduzidos pela equipe policial até a Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte: (88) 3423 4572