Gatinho preso em bueiro é resgatado e adotado por guarda de Fortaleza

Guarda Municipal entrou no bueiro para conseguir resgatar o filhote de gato. Agora em segurança, o gato foi adotado pela agente

De acordo com o guarda Leovigildo Barros Nogueira Filho, o estabelecimento estava fechado. “Devido a uma confraternização de Natal, eles ainda estavam fechados e levariam um tempo para abrir. Decidimos esperar e sentamos em uma mesa”, conta.

Após saírem do trabalho, a dupla de colegas que integram a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) decidiu fazer uma parada em uma açaiteria localizada na Av. 13 de Maio.

Dois guardas municipais de Fortaleza resgataram um filhote de gato que estava preso em um bueiro . O caso aconteceu no Bairro de Fátima, na última segunda-feira, 18. Após o susto de ficar preso e correr o risco de ser arrastado pela chuva, o gatinho foi adotado por um dos guardas.

Enquanto esperavam, Leovigildo avistou uma movimentação estranha nas proximidades. “Havia um rapaz colocando um saco no braço e enfiando-o no bueiro. Curioso, me levantei e fui conferir. Ouvi um miado de gato”, explica. O

guarda conta que a dona de uma banca de revistas próxima ao local chegou a falar que o gatinho estava miando desde a manhã daquele dia e que “alguém deve tê-lo jogado".

Sem material para realizar o resgate e presumindo que a tampa do bueiro fosse muito pesada, o guarda municipal voltou à mesa da açaiteria e ligou para o Corpo de Bombeiros.

“Enquanto aguardávamos, tomamos nosso açaí. A minha colega mencionou que queria ver o que estava acontecendo com o gato no bueiro e, então, voltamos lá”, continua Leovigildo.

O oficial conta que a dupla usou as lanternas dos celulares, mas não conseguiu ver o gatinho.

“A minha colega [Irene] propôs levantar a tampa do bueiro. Ao contrário do que eu achava, a tampa estava um pouco frouxa. Ela não pensou duas vezes: fardada ainda, tirou o sapato e entrou no bueiro. Eu ainda falei: ‘Pelo amor de Deus, você vai entrar nesse banheiro cheio de lixo?”, relata Leovigildo.