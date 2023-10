Mulher e homem são mortos a tiros em Limoeiro do Norte

Uma mulher, de 24 anos, e um homem, de 38, com antecedentes por furto, foram mortos baleados na noite desse domingo, 29, na cidade de Limoeiro do Norte, a 202,5 km de Fortaleza.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e coletaram materiais que serão usados nos trabalhos policiais, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte.

Após o crime, o suspeito, de 52 anos, foi para o município de Jaguaruana, onde cometeu suicídio. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu e morreu.