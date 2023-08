Julgamento de acusado de matar ambientalista Zé Maria do Tomé é marcado

A Vara Única Criminal de Russas, no Vale do Jaguaribe, marcou para o próximo dia 19 de outubro o julgamento do acusado de matar o ambientalista José Maria Filho, o Zé Maria do Tomé, em abril de 2010. A sessão do júri foi designada no último dia 1º de abril.



A nova data foi definida após o júri que ocorreria em 6 de outubro de 2022 ser adiado a pedido da defesa de Francisco Marcos Lima Barros. Entre os motivos alegados estava a falta de tempo hábil para preparação para o julgamento e a coincidência da data com uma audiência que o advogado da defesa participaria.



Zé Maria do Tomé foi morto em Limoeiro do Norte, também no Vale do Jaguaribe, por causa de seu ativismo contra o lançamento de agrotóxicos em plantações com uso de aviões, conforme as investigações. A partir de seu ativismo, a Câmara de Vereadores de Limoeiro do Norte promulgou, em 2009, lei que proibia a pulverização aérea com agrotóxicos.



Quatro pessoas foram inicialmente acusadas pelo crime. Dois deles, foram impronunciados, ou seja, a Justiça entendeu que não havia provas suficientes para submetê-los ao Tribunal do Júri. São eles: o acusado de ser o mandante do crime e aquele que teria intermediado a contratação dos pistoleiros, apontado como “homem de confiança” do suposto autor intelectual.



Francisco Marcos é acusado de ter auxiliado os executores do crime, Westilly Hytler Raulino Maia e Antônio Wellington Ferreira Lima. Ele nega. Westilly Hytler e Antônio Wellington morreram antes de serem julgados, ambos em ações policiais. Westilly Hytler foi morto por intervenção policial em 2010, enquanto Antônio Wellington foi morto em 2013.

Conforme o Ministério Público Estadual (MPCE), o nome de Francisco Marcos foi encontrado na agenda de Westilly Hytler, assim como os dois mantiveram contato por meio de ligações telefônicas. O réu não teria apresentado versão convincente sobre esses apontamentos.