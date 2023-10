Hospital Regional do Vale do Jaguaribe recebe primeiros pacientes para tratamento quimioterápico

O Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), começou a atender os primeiros pacientes oncológicos para tratamento com quimioterapia. Localizado em Limoeiro do Norte , a unidade hospitalar deu início aos atendimentos com os medicamentos na última sexta-feira, 27.

O hospital completou um mês de atendimentos ambulatoriais de triagem e multidisciplinar do atendimento em oncologia.

Inaugurado no dia 27 de setembro, o serviço foi projetado para tratar todos os tipos de câncer da população das regiões do Vale do Jaguaribe e do Sertão Central, incluindo oncologia clínica, ambulatorial, hospitalar, especializada, quimioterapia, hormonioterapia, entre outras. Também oferece exames laboratoriais e de imagem, nutrição especializada, além das cirurgias.

Até outubro de 2024, a previsão é de que o HRVJ atenda cerca de duas mil pessoas diagnosticadas com a doença moradoras dos 40 municípios que compõem as regiões do Vale do Jaguaribe e do Sertão Central.