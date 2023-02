Homem é preso suspeito de tráfico de armas em Limoeiro do Norte

Um homem, de 52 anos, foi preso em flagrante no município de Limoeiro do Norte, a 202,5 km de Fortaleza, na última quarta-feira, 15 de fevereiro, suspeito de comercializar munições em um imóvel no bairro Centro. No local, policiais apreenderam munições, estojos para munições e um aparelho celular.

Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), investigadores da Delegacia de Limoeiro do Norte teriam recebido informações de que a atividade ilícita acontecia no imóvel e averiguaram uma movimentação suspeita no local. A partir disso, um mandado de busca e apreensão foi solicitado.

Ao chegarem no local, policiais foram recebidos pelo suspeito, que não tinha antecedentes criminais, e após buscas encontraram na casa munições de calibres variados, estojos para munição, carregadores de armas, um coldre e um aparelho celular.

O homem e o material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Limoeiro do Norte. A Polícia Civil deve continuar investigando o caso para identificar os responsáveis por fornecer as armas que seriam comercializadas no local.

