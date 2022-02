Pedreiros são resgatados pelo Corpo de Bombeiros após queda de laje em Limoeiro do Norte

Os agentes de resgate encontraram as vítimas ainda no chão. Acidente ocorreu após estrutura da construção ceder

Dois pedreiros sofreram um acidente após o desabamento de uma laje e um andaime no município de Limoeiro do Norte, distante 201 km de Fortaleza. O caso foi registrado na tarde de segunda-feira, 31. O Corpo de Bombeiros do Ceará (CBM-CE) foi acionado para realizar o resgate dos funcionários da construtora, que foram conduzidos para uma unidade de saúde.

Segundo o CBM, na ocasião, os pedreiros estavam em um andaime, e no momento em que a estrutura desabou, os funcionários caíram. Os militares encontraram as vítimas ainda no chão e realizaram os primeiros socorros.

Conforme os Bombeiros, os funcionários eram um homem, 33 anos, que foi socorrido com uma fratura no pulso. Já a segunda vítima era um homem de 38 anos, que apresentava dores na região do quadril. Conscientes e orientados, os funcionários foram conduzidos para uma unidade hospitalar por uma ambulância de resgate do Batalhão de Socorro de Urgência (BSU).



