Cariri registra grande volume de chuvas nos primeiros dias de 2022

As chuvas registradas no último fim de semana na Cariri dão boas expectativas quanto ao volume dos reservatórios da região. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a cidade de Lavras da Mangabeira registrou o maior volume de chuva do Estado no último domingo, 2, com 115 mm. A expectativa é de mais precipitações nos próximos dias.



Em dezembro, o Cariri registrou, ao todo, 141,9 mm. Segundo a Funceme, a média mensal da região é de 66,1 milímetros. O Maciço de Baturité e Ibiapaba também apresentaram precipitações acima da média no último mês, com 56,1 e 55 mm, respectivamente.

De acordo com a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), a quantidade contribuiu para reforçar o volume de água do Rio Salgado. Até o momento, no entanto, nenhum reservatório da região se encontra sangrando.

Nessa segunda-feira, 3, as maiores precipitações foram dos municípios de Barro e Aurora, com 19 mm e 85 mm, respectivamente. Já nesta terça-feira, 4, as maiores precipitações foram registradas nos municípios de Ipu, com 83 mm; seguido de Icó, com 71 mm e Chaval, com 68 mm.

A Funceme indica que a previsão é de mais chuva no Cariri ao longo dessa semana, com probabilidade acima dos 70%. Segundo o meteorologista da Funceme, Vinicius Oliveira, em entrevista para o jornalista Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri, as precipitações tendem a ocorrer no período da tarde, noite e pela madrugada.



