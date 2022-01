Dezembro tem chuvas acima da média no Ceará; Cariri registra precipitações mais expressivas

No mês de dezembro de 2021, foram observadas precipitações de 50,8 milímetros, no Ceará, contra os 31,6 mm da normal climatológica, representando um desvio positivo de 60,6%.

O mês de dezembro de 2021 terminou com chuvas acima da média no Ceará, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O destaque vai para a macrorregião do Cariri. Com chuvas mais expressivas no mês de dezembro, o Cariri apresentou acumulado de chuvas em 141,9 mm. A média mensal, segundo a Funceme, é de 66,1 milímetros.

Os dados parciais indicam que no mês de dezembro de 2021 foram observadas precipitações de 50,8 milímetros, no Ceará, contra os 31,6 mm da normal climatológica*Chama-se normal climatológica de e um elemento climático em um local o valor médio correspondente a um número de anos suficiente para se poder admitir que ele representa o valor predominante daquele elemento no local considerado<br> , representando um desvio positivo de 60,6%.

Maciço de Baturité e Ibiapaba apresentaram também precipitações acima da média, com índices de 56,1 mm e 55 mm, respectivamente. As chuvas de dezembro, que marcam o primeiro mês da pré-estação chuvosa, devem-se, principalmente, às áreas de instabilidade e ainda da atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), mesmo sistema que levou precipitações torrenciais para o sul da Bahia.

As precipitações acima da média em dezembro do último ano não têm interferência na qualidade das chuvas esperadas para a quadra chuvosa, que começa em fevereiro, pois os sistemas que atuam agora costumam ser diferentes. No principal período de precipitações no Ceará, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é o sistema meteorológico responsável pelas precipitações.



