Homem atropela e mata cadela propositalmente em Lavras da Mangabeira

Uma cadela foi atropelada propositalmente em Lavras da Mangabeira, na região do Cariri, nessa quarta-feira, 29. O episódio aconteceu no Centro da cidade, ao lado de uma lanchonete, e gerou revolta nas pessoas que presenciaram a cena. O momento foi registrado por câmeras de monitoramento. Nas imagens, o animal aparece deitado no centro da via enquanto um carro modelo picape trafega em velocidade moderada. Ao se aproximar da cachorra, o condutor do veículo aumenta a velocidade de forma abrupta e a atinge em cheio. Com o choque, a cadela morreu na hora.

Atenção, imagens fortes:

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais pela ativista da causa animal Mariângela Bandeira, que pede rigor das autoridades na apuração do caso para que o ato não fique impune. “Ao ver as imagens, senti um misto de tristeza e indignação. Foi um ataque brutal. O animalzinho estava na via, distraído, e quem estava dirigindo o carro viu, mas mesmo assim acelerou e passou por cima. Estamos provocando as autoridades para que esse crime horrível seja punido com o máximo rigor da lei”, afirma Bandeira, porta-voz da Associação Defensora dos Animais Carentes (Adac), sediada no Crato.



A Polícia Civil do Ceará (PC-CE), informou, por meio de nota, que a Delegacia Municipal de Lavras da Mangabeira abriu inquérito para apurar o caso. Os investigadores já identificaram o motorista responsável pelo atropelamento. O condutor, um homem de 35 anos, que não teve a identidade revelada, prestou esclarecimentos na unidade policial na tarde desta quinta-feira, 30, e foi liberado na sequência.



A PC-CE ainda diz estar realizando outras oitivas e diligências para identificar se houve dolo [intenção de matar]. As imagens serão encaminhadas para perícia especializada. O órgão acrescenta que novas informações sobre o caso serão repassadas em momento oportuno para não comprometer o andamento da investigação.



