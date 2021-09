Mulher é presa após agredir cachorro com foice em Canindé

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) prendeu uma mulher de 58 anos suspeita de golpear um cachorro com uma foice. O fato aconteceu na manhã desta terça-feira, 28, no município de Canindé. A suspeita, que não foi identificada, foi conduzida até a Delegacia Regional do município e autuada por crime ambiental.

Após os investigadores tomarem conhecimento sobre o caso, foram realizadas buscas para localizar a mulher, que estaria foragida da Localidade de Vila Campos, onde cometeu o crime. A suspeita foi localizada na residência de parentes no Centro de Canindé.

O animal foi resgatado por uma Organização Não Governamental (ONG) e encaminhado a uma clínica veterinária, onde está em atendimento.

Maus-tratos a animais



O artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998) considera crime “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”. Houve alteração recente na Lei 9.605/1998, entrando em vigor, a partir de setembro do ano passado, o aumento na punição para quem maltrata cães e gatos. A pena para quem for condenado será de reclusão de dois a cinco anos, além de pagamento de multa e proibição da guarda.

Denúncias

As denúncias de maus-tratos contra animais podem ser realizadas por meio do número 181, que é o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou na região em questão para o telefone (85) 3343-6813, da Delegacia Regional de Canindé. O sigilo e o anonimato são garantidos.



