Oito pessoas são flagradas em torneio de caça ilegal em Lavras da Mangabeira

Lei de Crimes Ambientais prevê pena de até um ano para a prática / Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Estado do Ceará

Oito pessoas foram conduzidas à delegacia após um torneio de caça ilegal de animais silvestres, realizado na madrugada deste domingo, 10, em Lavras da Mangabeira, município distante 440 quilômetros (km) de Fortaleza. Quatro tatus-galinha e dois cachorros, estes usados para a caça, foram apreendidos durante a ação e devolvidos ao habitat natural.