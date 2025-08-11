Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Oito pessoas são flagradas em torneio de caça ilegal em Lavras da Mangabeira

Oito pessoas são flagradas em torneio de caça ilegal em Lavras da Mangabeira

Seis animais foram resgatados na ação, sendo quatro tatus-galinha e dois cachorros; maioria dos participantes era natural do Rio Grande do Norte
Autor Kleber Carvalho
Autor
Kleber Carvalho Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Oito pessoas foram conduzidas à delegacia após um torneio de caça ilegal de animais silvestres, realizado na madrugada deste domingo, 10, em Lavras da Mangabeira, município distante 440 quilômetros (km) de Fortaleza.

Quatro tatus-galinha e dois cachorros, estes usados para a caça, foram apreendidos durante a ação e devolvidos ao habitat natural.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

LEIA TAMBÉM: Adriano Saraiva: "Existem 200 membros do CV do Ceará hoje no Rio"

Segundo informações do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente da Polícia Militar do Estado do Ceará (BPMA/PMCE), os participantes foram flagrados em posse dos animais. Sete deles são naturais do Rio Grande do Norte, e apenas um é cearense.

Leia mais

Todos foram enquadrados no artigo 29 da lei de Crimes Ambientais, que prevê pena de seis meses a um ano para quem mata, persegue ou utiliza espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão de autoridade competente.

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Icó, onde foram instaurados Termos Circunstâncias de Ocorrência (TCOs), procedimento formal para crimes cujo as penas são inferiores a dois anos.

Confira imagens:

 

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

LEIA TAMBÉM: Jovem é preso suspeito de homicídio em ataque de facção na Lagoa Redonda

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar