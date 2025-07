Movimento liderado por aliados do Padre Cícero tentou fazer de Juazeiro a capital do Ceará

Um movimento político liderado por aliados do padre Cícero Romão Batista tentou transformar Juazeiro do Norte, a 527 quilômetros de Fortaleza, na capital do Ceará durante a chamada Revolução de 1914. A articulação, ocorrida entre dezembro de 1913 e março de 1914, foi conduzida por Floro Bartolomeu da Costa, médico, deputado federal e figura próxima ao sacerdote.

Segundo registros de memorialistas, Floro presidiu reunião com deputados revolucionários em Juazeiro no dia 12 de dezembro de 1913, na qual foi proclamado “presidente do Ceará”, com Juazeiro declarado como a nova capital do Estado. A justificativa era dar legitimidade à revolta que se opunha ao então governador Franco Rabelo.