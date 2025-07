Homem é preso após matar vizinho e mostrar partes íntimas para crianças

Daniel foi flagrado por moradores praticando o ato obsceno e, em seguida, entrou em luta corporal com Renato, conforme a Guarda Municipal de Juazeiro do Norte. Ele foi preso pela Polícia Militar

Um homem identificado como Daniel Soares Rodrigues foi preso em flagrante nessa segunda-feira, 7, suspeito de matar o vizinho Renato Silva Domingos, de 39 anos, na Vila Três Marias, em Juazeiro do Norte , no interior do Ceará.

Antes de matar o vizinho, ele teria mostrado as partes íntimas para as crianças que estavam na rua, o que motivou Renato a intervir na situação.

Segundo a Guarda Civil Metropolitana de Juazeiro do Norte, Daniel foi flagrado por moradores praticando o ato obsceno e, em seguida, entrou em luta corporal com Renato. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O suspeito foi contido pela população até a chegada da Polícia Militar. Ele recebeu atendimento médico e foi levado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde teve sua prisão confirmada pelos crimes de homicídio e atentado violento ao pudor.