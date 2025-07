Placa em homenagem a Juliana Marins é inaugurada na Praia do Sossego

Ao descerrar a placa, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou que o gesto eterniza o amor de Juliana pela cidade.

"Esse é um dos lugares mais lindos e especiais de Niterói. O lugar que Juliana gostava de frequentar, curtia e amava. A gente acompanhou a luta pela vida e pelo resgate de Juliana. Buscamos expressar a nossa solidariedade humana e buscar providências. Foi uma grande mobilização que, com muito esforço, trouxe Juliana de volta para que a família pudesse viver o luto. Juliana queria descobrir o mundo e o mundo acabou descobrindo-a. Espero que a família e os amigos se sintam um pouco acolhidos e confortados com essa homenagem de Niterói e que a imagem dela se eternize aqui na Praia do Sossego e no coração de cada um”, reforçou o prefeito Rodrigo Neves.