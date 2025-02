Idoso de 74 anos é morto a tiros em Maracanaú; câmera flagrou a ação

Câmeras de vigilância flagraram a execução de um idoso de 74 anos na manhã desta segunda-feira, 10, no bairro Colônia Antônio Justa, em Maracanaú / Crédito: Reprodução

Um idoso de 74 anos, identificado como Onofre Henrique Damasceno, foi morto a tiros na manhã dessa segunda-feira, 10, no bairro Colônia Antônio Justa, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza). João Felipe da Silva Aguiar, de 20 anos, foi preso em flagrante, horas após a execução, suspeito do crime. As imagens da câmera de vigilância que flagrou o crime mostram que a vítima caminhava por uma rua do bairro quando foi assassinada, às 8h59min. Dois homens saem de uma casa localizada na própria via onde o crime foi registrado e se aproximam pelas costas do idoso.



Eles efetuam os disparos contra o homem e, em seguida, fogem, entrando na mesma casa de onde saíram. Por causa da violência da cena, O POVO opta por não reproduzir o vídeo. Onofre chegou a ser socorrido a uma unidade de saúde, mas não resistiu.