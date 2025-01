Cariri ganha novo curso de medicina com 60 vagas anuais / Crédito: Reprodução/No Cariri Tem

Um novo curso de medicina passará a ser ofertado no Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (Unileão), no campus Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte, distância 527,57 de Fortaleza. Ao total será disponibilizado 60 vagas anuais, com aulas previstas para iniciar no dia 18 de fevereiro. Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, Jaime Romero, reitor da Unileão, informou que as inscrições para a seleção do novo curso iniciam nesta segunda-feira, 13, e devem seguir até o dia 31 de janeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com Jaime a Unileão está preparada para receber o novo curso. “Já temos leitos reservados, convênios com hospitais e com todas as cidades que compõem a Região Metropolitana do Cariri. Estamos preparados com tudo que existe dentro do mais moderno para oferecer um curso diferenciado, de acordo com as exigências do MEC", disse o Reitor.