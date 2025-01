Previsão é de chuvas no Cariri no fim de semana e mais calor a partir de domingo no Ceará

Imagem de apoio ilustrativo. Chuvas mais expressivas devem ocorrer no Cariri / Crédito: AURÉLIO ALVES

As regiões do Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns podem ter chuvas isoladas na noite desta sexta-feira, 10, e no fim de semana. É o que diz a previsão do tempo da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A partir de domingo, 12, é esperado que a nebulosidade aumente no Estado, além da umidade e de temperaturas elevadas Devido à formação de áreas de instabilidade, as condições serão favoráveis para chuvas isoladas de fracas a moderadas e ocasionalmente fortes da noite desta sexta-feira, 10, até a madrugada de sábado, 11.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Cariri já registrou chuvas expressivas nesta semana, com relatos de alagamentos nas principais vias de algumas das cidades da região.

As chuvas mais expressivas na região devem ocorrer na madrugada de sábado. Elas podem ser acompanhadas de trovoadas isoladas e de rajadas de vento. Outras regiões que podem ter chuvas isoladas na madrugada de sábado são o litoral de Fortaleza, o Maciço de Baturité, o litoral do Pecém e o norte da Jaguaribana. Leia mais Pré-estação: janeiro começa com altas temperaturas e poucas chuvas no Ceará Sobre o assunto Pré-estação: janeiro começa com altas temperaturas e poucas chuvas no Ceará

Tempo mais quente e abafado a partir de domingo, 12 A partir de domingo, 12, é esperado que a nebulosidade aumente no Estado, além da umidade e de temperaturas elevadas. Isso deve contribuir para a sensação de tempo quente e abafado, especialmente no centro-norte. Temperaturas

As temperaturas máximas podem atingir cerca de 39°C em alguns municípios do Cariri, do Sertão Central e Inhamuns, da Jaguaribana e do Litoral Norte. Nas demais regiões, as máximas variam entre 32°C e 37°C, enquanto as mínimas podem chegar a aproximadamente 20°C em áreas serranas. Confira a previsão do tempo completa: Sexta-feira, 10



Manhã: Céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada, passageira e de fraca intensidade sobre o Cariri. Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva isolada, fraca e moderada, ocasionalmente forte na Ibiapaba, no Litoral Norte e no norte do Sertão Central e Inhamuns. No litoral do Pecém, no litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité, há baixa possibilidade de chuva isolada. Nas demais áreas do estado, há alta possibilidade de chuva isolada. Noite: Céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada, fraca a moderada no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns no final da noite. Na Ibiapaba e no Litoral Norte, há alta possibilidade de chuva isolada no início da noite.

Sábado, 11

Madrugada: Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité, no Litoral do Pecém e no norte da Jaguaribana. No Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns é esperado chuvas isoladas de intensidade fraca a moderada, ocasionalmente forte, e que podem estar acompanhadas de trovoadas isoladas e rajadas de vento. Manhã: Céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité, no Litoral do Pecém, no norte da Jaguaribana, no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.