Cariri: ruas de Barbalha e Juazeiro do Norte são afetadas pelas chuvas

As fortes chuvas no começo da semana afetaram algumas ruas nas regiões de Barbalha e Juazeiro do Norte, no Cariri. Parte dos trechos afetados cedeu com a forte intensidade da água, surgindo crateras.

Na rua Domingos Coelho Correia, no bairro Mato dos Dudas, em Barbalha, algumas pedras do calçamento acabaram se soltando com a intensidade da chuva, o que causou impacto na passagem de moradores e dificultou o trânsito.