Morre o executivo Francisco José Ribeiro, ex-diretor do O POVO

Um dos principais nomes do mercado publicitário no Ceará, Ribeiro tinha 84 anos e deixa a esposa e três filhos

Com passagem pelo O POVO , onde atuou como diretor da área comercial, Ribeiro também foi um dos primeiros profissionais a integrar a equipe do Diário do Nordeste após sua fundação, em 1981. Ele desempenhou um papel importante na consolidação dos jornais no mercado local e regional.

Ribeiro foi pioneiro ao inserir o Ceará no maior evento da publicidade brasileira, o Festival de Gramado. Lêda recorda que, antes de sua iniciativa, a participação do Nordeste era inexistente.

A jornalista Lêda Maria , colunista do O POVO , amiga de longa data e colega de trabalho de Ribeiro por quatro décadas, descreve com alegria e emoção a convivência e a influência que ele exerceu em sua trajetória profissional e na publicidade cearense.

"No segundo ano, voltamos de lá com prêmios. Era uma vibração enorme, o Ceará trazendo medalhas e aplausos pelas campanhas apresentadas." Ela, inclusive, conquistou três prêmios consecutivos de redação publicitária, um marco que atribui ao incentivo de Ribeiro.

Amizade e profissionalismo

Desde o primeiro encontro, desenhava-se a conexão que uniria profissionalismo e amizade entre os dois. "Ele me disse: ‘Minha filhinha, você vai trabalhar comigo’, depois de ler um texto que ele me pediu para fazer", recordou Lêda. Ainda jovem e dando os primeiros passos na Redação do O POVO, ela recebeu a proposta do então diretor-comercial com certa reticência.

"Aí ele disse: 'pois vamos fazer o seguinte: você trabalha de manhã na redação e, de tarde, trabalha comigo'. Aí eu aceitei. Com pouco tempo, nós resolvemos abrir no jornal a primeira página de propaganda, que é a Layout, que ainda hoje existe. Era semanal, e ele, muito ocupado, cuidava da vida dele e fazia comigo as pautas e avaliava as páginas", explica.