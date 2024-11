Estudante é baleado no entorno de colégio em Juazeiro do Norte

Um estudante foi baleado no entorno de um colégio no município de Juazeiro do Norte, no Ceará. O caso foi registrado nesta segunda-feira, 4. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a lesão corporal.



A SSPDS informou ainda que a vítima, encaminhada a uma unidade de saúde do Município, não foi identificada formalmente. Não há informações sobre a idade ou estado de saúde.

"A Delegacia Regional de Juazeiro do Norte é a unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) que está a cargo dos trabalhos investigativos acerca do caso. Os trabalhos seguem em andamento com o objetivo de identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime", informa o órgão.