Guarda Civil de Juazeiro do Norte inicia processo de armamento da corporação

A Guarda Civil de Juazeiro do Norte está passando por um processo de armamento. Na semana passada, a corporação recebeu um lote de munições e também foi contemplada por quatro viaturas adquiridas em parceria com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP), as informações são do repórter Yago Pontes da rádio O POVO CBN Cariri.

No dia 7 de maio último, a Guarda Municipal de Fortaleza (GCM) recebeu pistolas calibre nove milímetros da marca Taurus que foram adquiridas pela Prefeitura de Juazeiro, com a permissão do Exército para que as pistolas fossem adquiridas.

“Estamos comprando 25 pistolas do modelo de nove mm da marca Taurus com calibre restrito e 21 mil munições. Mil munições serão utilizadas para o trabalho dos guardas, enquanto 20 mil munições serão usadas para a capacitação em armamento, como treinamento em cursos práticos”, afirmou o secretário de Segurança Pública do município, Cláudio Luiz, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.