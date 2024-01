Comerciante esfaqueada em Juazeiro segue internada em estado grave

Ela está sem sedação e com as funções pulmonar e renais preservadas. A empresária foi vítima de uma tentativa de homicídio na última sexta-feira, 12.

A comerciante Laísa do Nascimento Andrade, de 24 anos, esfaqueada dentro da própria loja de roupas em Juazeiro do Norte , a 489 quilômetros de Fortaleza, segue internada no Hospital Regional do Cariri nesta terça-feira, 16. O último boletim da paciente apontou que o quadro dela é grave , conforme a assessoria de comunicação da unidade de saúde.

No dia 12 de janeiro, os dois criminosos entraram na loja se passando por clientes. A empresária foi atingida com golpes de faca enquanto apresentava os produtos. Todo o crime foi flagrado por câmeras de vigilância.

Cada um deu uma versão, no entanto, os argumentos não teriam amparo. "Eles alegam que teriam feito isso pois estariam sendo ameaçados pela vítima em razão do processo. Essa é a versão deles. Eles falam que haviam contratado (Carlos), mas que não tinham a intenção [de matar]", ressalta.

No dia do crime, Carlos, que é considerado o intermediador, teria tido contato com a dupla responsável pela execução e chegou a avisar que a mulher estava na loja.

Após a prisão do trio, ainda no domingo, 14, foi expedido pela Justiça o mandado de prisão contra o casal de dentistas. "Com a divulgação do caso e a pressão da mídia, eles se entregaram", explica o delegado Agrelli.

ERRAMOS: Diferentemente da primeira versão da matéria, Savana Silva de Oliveira é proprietária da clínica de odontologia onde a vítima trabalhou.