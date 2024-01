Mala com 25 kg de maconha é encontrada em rodoviária de Fortaleza

Trinta e seis tabletes de deoga foram achados no terminal rodoviário no bairro de Fátima

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou apreensão de uma mala com 25,7 quilos (kg) de maconha, nessa sexta-feira, 12. O material foi encontrado no terminal rodoviário no bairro de Fátima, em Fortaleza. As drogas estavam divididas em 36 tabletes.

Uma mala e duas mochilas foram encontradas em uma plataforma do terminal na noite anterior, e entregue aos achados e perdidos da rodoviária.

Na manhã dessa sexta-feira, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), foi informada pela a administração do local sobre o material contido na mala.