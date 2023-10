Com projeto sobre reúso de água, professor de Juazeiro ganha Prêmio Educador Nota 10

Francisco Rodrigo de Lemos Caldas, que atua como professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), em Juazeiro do Norte (CE), município a 489 km de Fortaleza, foi um dos vencedores do prêmio Educador Nota 10 deste ano. Com projeto voltado para o reúso de água cinza (água suja devido ao uso doméstico), o docente figurou entre os três premiados da categoria sustentabilidade e poderá concorrer a “Educador do Ano”.

O projeto, denominado “Ecopuro: purificador sustentável”, consiste na produção de purificadores de água, com o uso de resíduos industriais e materiais de baixo custo. A ideia é que, depois de limpa, a água possa ser reutilizada dentro das residências, otimizando o consumo e diminuindo desperdícios do recurso.