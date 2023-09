Cagece anuncia dois reservatórios para o abastecimento de Juazeiro do Norte

A cidade de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, vai receber dois grandes reservatórios de água para o abastecimento da população. A informação foi confirmada pelo engenheiro fiscal da Cagece, David Araújo, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nesta quarta-feira, 27.

Segundo ele, as duas estruturas estão sendo construídas no bairro Campo Alegre e devem comportar 25 mil metros cúbicos de água. O objetivo da ação é suprir a necessidade de abastecimento da população da cidade e evitar casos de falta de água.

“A população de Juazeiro é grande e ainda conta com uma população flutuante por conta das romarias. A ideia da obra é focar mais no centro da cidade, onde estão as maiores igrejas, e fornecer um abastecimento contínuo, sem manobras ou qualquer outra situação”, disse em entrevista David Araújo ao jornalista Farias Júnior.