Sagui com suspeita de raiva é capturado em Juazeiro do Norte

Um sagui com suspeita de raiva foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) na tarde dessa segunda-feira, 25, após tentar atacar uma família e um cachorro, no bairro São José, em Juazeiro do Norte, a 489 km de Fortaleza.

O animal foi levado ao centro de zoonoses do município, onde ficará em observação por 15 dias e receberá um diagnóstico da suposta doença.

De acordo com os socorristas, o animal mordia frutas, mas não parecia se alimentar. Ele demonstrava irritação e agitação anômala, daí a suspeita de raiva.