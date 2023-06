Homem suspeito de matar mulher em situação de rua é preso em Juazeiro do Norte

Suspeito teria atraído a vítima para o local do crime, alegando que ia pagá-la para que mantivesse relações sexuais com ele

Um homem de 46 anos foi preso suspeito de matar uma mulher com objeto perfurocortante, nessa quarta-feira, 28. A vítima, que vivia em situação de rua, foi encontrada já sem vida em um terreno baldio, localizado no bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte, no último sábado, 24. O suspeito foi localizado e preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Equipes do Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, foram acionados para investigar uma ocorrência de homicídio, na qual a vítima, uma mulher de 30 anos, foi morta a golpes de faca. Conforme as investigações, o suspeito atraiu a vítima para o local do crime, alegando que ia pagá-la para que mantivesse relações sexuais com ele.

A partir das oitivas e em posse de imagens captadas por câmeras de segurança, os investigadores chegaram ao suspeito, identificado como Antônio Germano Pereira Neto, de 46 anos, apontado como o principal autor do crime.

Após solicitação junto ao Poder Judiciário, o mandado de prisão foi expedido em desfavor do homem, que já tinha antecedentes criminais por posse ilegal de arma de fogo e ameaça. Com a decisão judicial em mãos, os policiais civis conseguiram prender Germano em seu local de trabalho, situado no bairro Santa Rosa, também em Juazeiro do Norte.

O homem foi levado a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde todos os trâmites para sua prisão foram realizados. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações sobre esse caso permanecem, com foco em identificar a motivação do crime.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Juazeiro do Norte: (88) 3572-1736