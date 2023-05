Shopping de Juazeiro do Norte terá celebração de casamentos nesta quarta

Dez casais foram sorteados para realizarem uma celebração de casamento no shopping Cariri Center, localizado em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. A ação faz parte do projeto “O Amor está no Cariri - Casamento Coletivo”, que oferece aos noivos todos os elementos de uma cerimônia tradicional. Ação será nesta quarta-feira, 24, às 16 horas.

O cenário preparado para receber os noivos contará com tapete vermelho, diferentes decorações e música. As noivas terão direito a vestido, maquiagem e penteado. O casamento, entretanto, não tem caráter religioso.

A celebração será aberta ao público, mas a recepção vai ser limitada aos casais e aos seus convidados.

O shopping destaca que o casamento acontece em período de aumento da realização de casamentos após o início da pandemia de Covid-19 no Brasil.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2021, a procura por união entre casais cresceu 23,2% quando comparada a 2020, ano da eclosão do patógeno no mundo.

Para a tabeliã do evento, Carla Pariz, mais casais procuram se unir formalmente no mês de maio. “Em maio, a quantidade de casamentos cresce cerca de 10% em relação aos outros meses”, afirma em comunicado.

