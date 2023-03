Duas mulheres são presas suspeitas de fingirem ser delegado para extorquir cearense

Duas mulheres foram presas na manhã dessa terça-feira, 6, suspeitas de se passarem por um delegado para extorquir uma vítima de Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza. As detenções aconteceram no Rio Grande do Sul, uma em na cidade de Balneário Camboriú e outra em Porto Alegre, na segunda fase da da operação "Falsus” — ‘enganador’ em latim — realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

De acordo com os policiais, as investigações começaram depois de receberem um Boletim de Ocorrência (B.O) informando que uma mulher estava sendo extorquida por um suposto delegado de Polícia.

As suspeitas, identificadas como Daine Liune Duarte Valério, 45, e Lindsey Kemilym Farias Alves, 24, tiveram as contas bloqueadas e foram encaminhadas a uma delegacia da região, onde estão presas temporariamente. Segundo a Polícia Civil, elas podem ser devolvidas para o Ceará com o decorrer das investigações.

Além das detenções, três mandados de busca e apreensão também foram realizados. A operação contou com o apoio das Polícias Civis do Rio Grande do Sul (PCRS).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Juazeiro do Norte: (88) 3102-1116 ou (88) 3102 1105

